Бывшая жена «цапка»-крабоеда рассказала о его угрозах

Бывшая жена осужденного члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза обратилась с полицию в связи с угрозами, сообщает «360».

Наталья Стришняя утверждает, что бывший муж угрожает ей через посредников расправой и увечьями. При этом угрозы поступают по телефону.

«Это были звонки на телефон. Я лично с этим человеком не общалась. Угрозы якобы просили мне передать, поэтому я прокомментировать тут ничего не могу. Это через посредника было. Еще не началось расследование», — сказала она.

Вячеслав Цеповяз — один из членов организованной преступной группировки, которая в 2010 году жестоко расправилась с семьей фермера в станице Кущевской Краснодарского края. Тогда члены банды убили 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 19 годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима

В октябре 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии, на которых Цеповяз ел крабов и жарил шашлыки в колонии в Амурской области, где он отбывал наказание. После скандала на сотрудников колонии возбудили уголовные дела, а самого Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска.