На Украине произошло «самое тупое» преступление года

В центре Одессы два преступника, ограбившие и избившие мужчину, во время побега случайно попали в полицейский участок. Об этом на странице в Facebook рассказала сотрудница одесской полиции Зоя Мельник.

Она назвала случившееся «самым тупым преступлением года». По словам Мельник, нападение было совершено днем. Преступники отобрали у мужчины сумку с крупной суммой и убежали.

В итоге грабители забежали на территорию одесского управления по налоговым преступлениям (ГУНП). Там их и задержала полиция. Одного из них остановили сотрудники уголовного розыска, а второго — специалисты управления ювенальной превенции.

Мельник предположила, что преступники были «гастролерами», и города хорошо не знали.

В комментариях к посту Мельник жительница Одессы рассказала, что неподалеку от того же ГУНП у нее пытались отобрать телефон. Грабителя остановили ехавшие на вечернюю смену следователи.