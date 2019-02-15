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На Украине произошло «самое тупое» преступление года 

Рамблер + ещё 4 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В центре Одессы два преступника, ограбившие и избившие мужчину, во время побега случайно попали в полицейский участок. Об этом на странице в Facebook рассказала сотрудница одесской полиции Зоя Мельник.
Она назвала случившееся «самым тупым преступлением года». По словам Мельник, нападение было совершено днем. Преступники отобрали у мужчины сумку с крупной суммой и убежали.
В итоге грабители забежали на территорию одесского управления по налоговым преступлениям (ГУНП). Там их и задержала полиция. Одного из них остановили сотрудники уголовного розыска, а второго — специалисты управления ювенальной превенции.
Мельник предположила, что преступники были «гастролерами», и города хорошо не знали.
В комментариях к посту Мельник жительница Одессы рассказала, что неподалеку от того же ГУНП у нее пытались отобрать телефон. Грабителя остановили ехавшие на вечернюю смену следователи.
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