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На месте обрушившегося дома в Магнитогорске может появиться парк 

Москва24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/15022019/65805?utm_source=CopyBuf
На месте пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске могут обустроить сквер или парк, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По его словам, на месте обрушившегося дома будет общественное пространство.
"Можно назвать это парком, можно — сквером. Пока в целом мы не можем всю эту территорию использовать, до сих пор ясности нет. Когда демонтаж проведем, будет экспертиза, и тогда уже будем понимать", — сказал Дубровский РИА Новости.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня.
23 января власти Челябинской области заявили о завершении выплат пострадавшим. Деньги не получили только те, кто находится за пределами региона.
14 февраля, 11-месячного Ваню Фокина, спасенного из-под завалов, выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенку не понадобится дальнейшая реабилитация. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план лечения малыша.
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Происшествия , Борис Дубровский , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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