Охранники больницы выкинули пациента из-за внешнего вида

Охранники карельской больницы скорой помощи спустили с лестницы пациента, чей внешний вид им не понравился. Видеозапись, снятая очевидцами, опубликована на сайте телеканала «360».

На записи видно, как человек лежит у входа в больницу, затем к нему подходят сотрудники медицинского учреждения.

Пострадавший рассказывает, что его привезла скорая помощь, а охранники выкинули на улицу. Автор видео обещает вызвать полицию.

«Я приехал навестить дедушку в больницу. И на входе в больницу лежит мужчина, все через него перешагивают. Я зашел, подошел к охраннику, говорю: «У вас на входе лежит мужчина». А он: «Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен». Я говорю: «Как понять — не нужен? Он у вас лежит у учреждения!». А он мне: «Да, не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!»», — рассказал автор видеозаписи.

Его слова подтвердили другие пациенты. Они заявили, что, пока мужчину оформляли в регистратуре, к нему подошел охранник и выволок на улицу.