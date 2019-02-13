Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охранники больницы выкинули пациента из-за внешнего вида 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из видео
Охранники карельской больницы скорой помощи спустили с лестницы пациента, чей внешний вид им не понравился. Видеозапись, снятая очевидцами, опубликована на сайте телеканала «360».
На записи видно, как человек лежит у входа в больницу, затем к нему подходят сотрудники медицинского учреждения.
Пострадавший рассказывает, что его привезла скорая помощь, а охранники выкинули на улицу. Автор видео обещает вызвать полицию.
«Я приехал навестить дедушку в больницу. И на входе в больницу лежит мужчина, все через него перешагивают. Я зашел, подошел к охраннику, говорю: «У вас на входе лежит мужчина». А он: «Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен». Я говорю: «Как понять — не нужен? Он у вас лежит у учреждения!». А он мне: «Да, не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!»», — рассказал автор видеозаписи.
Его слова подтвердили другие пациенты. Они заявили, что, пока мужчину оформляли в регистратуре, к нему подошел охранник и выволок на улицу.
Комментарии4
Происшествия
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение