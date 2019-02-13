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Второй за неделю белорусский школьник устроил нападение с ножом 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Белоруссии школьник ударил ножом сторожа центра по перевалке и хранению нефтепродуктов. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.
По его словам, инцидент произошел 9 февраля. Трое несовершеннолетних проникли на территорию центра, где их поймал сторож. Мужчина попытался вывести подростков, однако один из них оказал сопротивление и ранил его ножом.
В настоящее время мужчина госпитализирован с ранением спины, его жизни ничто не угрожает. Следователи проводят проверку по данному факту. Юридическую оценку действиям подростка дадут по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим.
В понедельник, 11 февраля, другой подросток набросился с ножом на учительницу и троих учеников школы в белорусских Столбцах. В результате женщина и один из подростков скончались, двое школьников были доставлены в больницу. Самому злоумышленнику после нападения удалось скрыться, однако вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости
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