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Российский охранник выкинул пациента из больницы и оставил лежать у входа 

Lenta.ru + ещё 16 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Охранник больницы Петрозаводска выволок на улицу пациента, которого привезли на скорой, и оставил его лежать у входа в учреждение. Об этом сообщает телеканал «360», который опубликовал видеозапись с места инцидента. По информации издания, сотруднику охранного предприятия не понравился внешний вид мужчины.
Очевидцы рассказали каналу, что охранник схватил пациента под мышку, когда того оформляли в регистратуре, и выбросил его на улицу. Там мужчина пролежал на земле несколько минут.
«Я зашел, подошел к охраннику, говорю: «У вас на входе лежит мужчина». А он: «Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен». Я говорю: «Как понять — не нужен? Он у вас лежит у учреждения!» А он мне: «Да, не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!»» — вспоминал автор ролика по имени Денис.
После жалоб и угроз вызвать полицию за пациентом пришли медики, которые сказали, что ничего не знали о случившемся. Они посадили человека в кресло-каталку и увезли. Вскоре приехала полиция для разбирательства.
Главврач больницы Алексей Хейфец сказал «360», что он не в курсе ситуации, будет разбираться с ЧОП и поднимать видеозаписи из больницы.
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Происшествия , В мире , Петрозаводск
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