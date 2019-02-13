Житель Йошкар-Олы сжег свое уголовное дело в следственном изоляторе, он предстанет перед судом за воспрепятствование расследованию, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл.
По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина совершил разбой. По окончании расследования в помещении следственного изолятора в городе Йошкар-Оле ему представили материалы уголовного дела для ознакомления. Желая избежать привлечения к ответственности за разбой, злоумышленник сжег изобличающие его документы. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела".
"Дело направлено в суд. Санкция статьи 294 УК РФ небольшая, за сожженное уголовное дело ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев. За совершенный разбой он получит куда большее наказание. То, что он сжег документы, на дело не повлияет. Хотя он и уничтожил оригиналы, все материалы уже восстановлены. Ранее, когда следователь обращался с ходатайством об аресте, документы уже представлялись в суд, там находятся заверенные копии", — пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.