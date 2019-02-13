Подозреваемый в разбое житель Йошкар-Олы сжег свое уголовное дело в СИЗО

По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина совершил разбой. По окончании расследования в помещении следственного изолятора в городе Йошкар-Оле ему представили материалы уголовного дела для ознакомления. Желая избежать привлечения к ответственности за разбой, злоумышленник сжег изобличающие его документы. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела".