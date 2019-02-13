Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уснувшего в машине 20-летнего рэпера расстреляли полицейские 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Об этом сообщает The Guardian в среду, 13 февраля.
Отмечается, что пятеро офицеров полиции заметили на коленях молодого человека пистолет и открыли огонь. Семья погибшего заявила, что не было никаких оснований применять оружие против музыканта, так как он спал и не представлял никакой опасности. Они связали случившееся с расовой неприязнью.
«Не было никаких попыток решить вопрос мирно. Работа полиции — арестовывать людей, нарушивших закон, а не брать закон в свои руки. Вы не судьи, не присяжные и не палачи», — сказал старший брат Маккоя. Он добавил, что полицейские должны были использовать рупор, чтобы попросить его родственника выйти.
Машина рэпера была припаркована около ресторана Taco Bell. По словам офицеров, они подошли к запертому автомобилю и попросили мужчину держать руки на виду, но он схватил пистолет, после чего был отдан приказ открыть стрельбу. Маккою вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.
11 января стало известно, что в Сан-Хуане убили 24-летнего музыканта-гея Кевина Фрэта. В него выстрелили восемь раз, когда он ехал по улице на мотоцикле.
Последние новости
В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение