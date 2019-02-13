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Замглавы Росгеологии обвинил СМИ в потере ребенка 

Рамблер + ещё 1 9 часов назад
Фото: youtube.com
Бывший заместитель руководителя «Росгеологии» Руслан Горринг заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что критика в СМИ в связи с его увольнением повлияла на здоровье его девушки, в результате чего она потеряла ребёнка.
«Моя беременная девушка потеряла ребёнка 2,5 месяца после передачи Соловьёва. Есть же и у журналистики границы», — заявил Горринг.
Владимир Соловьёв посвятил целую передачу в эфире радиостанции «Вести ФМ» обсуждению ситуации вокруг Руслана Горринга. В частности журналист недоумевал, как бывший чиновник получил такую высокую должность, а также призвал правоохранительные органы в связи со «своеобразным стилем общения» Горринга проверить его деятельность в структурах компании и в случае необходимости завести уголовные дела.
В конце января в сети появилась видеозапись прямой трансляции игры в PlayerUnknown’s Battlegrounds на сервисе Twitch, на которой Горринг в нецензурных выражениях общался с подчиненной. Чиновник попросил девушку рассказать историю о том, как он её уволил, а затем снова взял на работу и заставил «стучать» на коллег. Также бывший топ-менеджер заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании. После появления видео в сети решение об увольнении Горринга принял руководитель «Росгеологии» Роман Панов. Сам экс-заместитель гендиректора холдинга назвал видео «заказным» и заявил, что уволился сам в день опубликования записи в Интернете.
Комментарии
Происшествия , Владимир Соловьев , Роман Панов , МВД , Вести ФМ , Радиостанция "Говорит Москва"
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