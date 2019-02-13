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В дагестанской полиции умолчали о драке с селянами после стрельбы по подростку 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В управлении МВД по Республике Дагестан прокомментировали инцидент в селе Хаджалмахи Левашинского района, в ходе которого между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями произошла драка. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В управлении указали, что наряд полиции пытался остановить ВАЗ-21014 черного цвета, на котором не было переднего государственного номера. Водитель отказался останавливаться и попытался скрыться. «Для предотвращения создания угрозы наезда на сотрудников полиции и попытки скрыться, в соответствии с Федеральным законом "О полиции", полицейский был вынужден применить оружие и произвел три предупредительных выстрела в воздух и два по автомашине», — говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что водитель получил осколочные ранения от разбитого лобового стекла, ему оказали первую помощь. О драке с местными жителями в сообщении ведомства не говорится.
По информации «Кавказского узла», за медицинской помощью обратились два сотрудника полиции. «Врачи поликлиники зафиксировали у двух сотрудников черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Им оказана первая медицинская помощь — поставили капельницу, сделали обезболивающие уколы и обработали раны», — рассказал один из врачей сельской больницы. От госпитализации полицейские отказались.
Инцидент произошел во вторник, 12 февраля. Сотрудник полиции открыл стрельбу по автомобилю, которым управлял 17-летний подросток. Последний получил осколочные ранения от разбившегося стекла. После стрельбы между сотрудниками полиции и местными жителями завязалась драка.
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Происшествия , МВД , Республика Дагестан
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