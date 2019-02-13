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Капитана задержанного катера ВМС Украины оставили в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд оставил под стражей капитана украинского корабля «Никополь» Богдана Небылицу, задержанного за нарушение границы.
«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», — цитирует судью РИА «Новости».
Аналогичное решение принято в отношении моряков Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло и Сергея Чулибы. Заседание проходило в закрытом от прессы режиме. Жалобы на арест других моряков будут рассмотрены позднее.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест украинским морякам до 24 апреля.
В декабре Богдан Небылица объявлял себя военнопленным.
Напомним, 5 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.
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Происшествия , Украина , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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