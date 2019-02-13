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Установлены личности мумий из московского онкоцентра 

Рамблер + ещё 2 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Правоохранители установили личности двух граждан, чьи тела хранились в онкоцентре имени Блохина с 90-х годов. Как сообщает Telegram-канал «112», тела принадлежат Шиабетдиновой Х. С. и Волощенко А. Н.
И женщина, и мужчина скончались в 1994 году. Точную причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Канал отмечает, что часть холодильной камеры в морге онкоцентра арендовало ритуальное агентство из Калужской области и онкоклиника из Новосибирска.
Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов. Они хранились в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».
В Следственном комитете (СК) рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и скелете нижней конечности человека. Останки находились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Сотрудники СК начали доследственную проверку.
Telegram-канал Mash утверждал, что основной версией следователей является хранение останков «на продажу» — в музей или в «специализированную лабораторию».
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Происшествия , СКР
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