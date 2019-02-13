Установлены личности мумий из московского онкоцентра

Правоохранители установили личности двух граждан, чьи тела хранились в онкоцентре имени Блохина с 90-х годов. Как сообщает Telegram-канал «112», тела принадлежат Шиабетдиновой Х. С. и Волощенко А. Н.

И женщина, и мужчина скончались в 1994 году. Точную причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Канал отмечает, что часть холодильной камеры в морге онкоцентра арендовало ритуальное агентство из Калужской области и онкоклиника из Новосибирска.

Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов. Они хранились в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».

Следственном комитете (СК) рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и скелете нижней конечности человека. Останки находились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Сотрудники СК начали доследственную проверку.

Telegram-канал Mash утверждал, что основной версией следователей является хранение останков «на продажу» — в музей или в «специализированную лабораторию».