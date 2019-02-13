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Цеповяза перевели из колонии в Амурской области 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, осужденный к 20 годам лишения свободы, переведен из колонии в Амурской области в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, сообщает в среду пресс-служба УФСИН по Амурской области, не уточняя, куда именно отправлен Цеповяз.
В феврале источник в правоохранительных органах Хабаровского края рассказал РИА Новости, что Цеповяза перевели из Приамурья в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий. В пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю местонахождение Цеповяза комментировать отказались.
"Сообщаем, что осужденный Цеповяз В. в настоящее время находится в учреждении УИС за пределами Амурской области", — говорится в сообщении УФСИН.
Уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии, в которой содержится Цеповяз, было возбуждено после того, как в ноябре 2018 года ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный участник банды Цапков позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура.
В январе Сергей Перин выложил на Youtube видео про "усадьбу" и "угодья с отдельной калиткой" Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области. В видео Цеповяз вел экскурсию по пасеке, показывал свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, а также место, где он пьет чай и играет в нарды с неким Ванькой. Накануне Перин опубликовал на Youtube вторую серию видео. На ролике про "усадьбу" продолжается экскурсия по пасеке, в кадре много пчелиных ульев. Голос за кадром, как утверждает Перин, принадлежит Цеповязу, в кадре он не появляется. В УФСИН сообщили, что видео, как и фото, относятся к 2015 году.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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Происшествия , Вячеслав Цеповяз , Сергей Цапок , Генпрокуратура РФ , ФСИН , РИА Новости , Амурская Область , Хабаровск , Хабаровский Край
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