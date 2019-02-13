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Ссора матерей в детском саду закончилась поножовщиной 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Санкт-Петербурге на территории детского сада номер 45 одна из матерей напала на другую с ножом. Об этом сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 5 февраля. Пострадавшая Анастасия Маркова получила восемь ударов ножом в голову, ее госпитализировали.
В сообщении сказано, что женщина напала на Маркову, так как та удалила ее из группы родительского комитета в WhatsApp. Ранее нападавшая якобы угрожала Марковой «взорвать машину вместе с ребёнком».
В итоге нападавшую задержали. В сообщении отмечается, что Маркова ищет свидетелей, которые расскажут о нападении, так как в полиции «не торопятся возбуждать уголовное дело».
Сообщения сопровождаются снимками полученных Марковой ран и фотографией справки, выданной городской больницей. В документе сказано, что женщина получила множественные колото-резаные раны головы.
Пострадавшая рассказала 78.ru, что напавшая на нее женщина приехала в Петербург из Донецка. Она досаждала другим родителям просьбами о помощи, «рассказывала, какая она бедная-несчастная», и в итоге они попросили удалить ее из группы. По словам собеседницы издания, эта женщина напала на нее утром в предбаннике детского сада.
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Происшествия , Анастасия Маркова , Санкт-Петербург
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