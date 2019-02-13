Ссора матерей в детском саду закончилась поножовщиной

Санкт-Петербурге на территории детского сада номер 45 одна из матерей напала на другую с ножом. Об этом сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 февраля. Пострадавшая Анастасия Маркова получила восемь ударов ножом в голову, ее госпитализировали.

В сообщении сказано, что женщина напала на Маркову, так как та удалила ее из группы родительского комитета в WhatsApp. Ранее нападавшая якобы угрожала Марковой «взорвать машину вместе с ребёнком».

В итоге нападавшую задержали. В сообщении отмечается, что Маркова ищет свидетелей, которые расскажут о нападении, так как в полиции «не торопятся возбуждать уголовное дело».

Сообщения сопровождаются снимками полученных Марковой ран и фотографией справки, выданной городской больницей. В документе сказано, что женщина получила множественные колото-резаные раны головы.