В Шереметьеве задержали авиадебошира, собиравшегося вылететь в Нью-Йорк

Сотрудники транспортной полиции сняли в аэропорту Шереметьево с борта самолета на рейсе Москва Нью-Йорк иностранного гражданина, который вел себя неадекватно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Нью-Йорк. При посадке в самолет один из иностранных граждан выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании. Сотрудники транспортной полиции в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево доставили иностранного гражданина 1967 года рождения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 10 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

Дебошир привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").