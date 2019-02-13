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В Шереметьеве задержали авиадебошира, собиравшегося вылететь в Нью-Йорк 

ТАСС + ещё 4 7 часов назад
Фото: flickr.com
Сотрудники транспортной полиции сняли в аэропорту Шереметьево с борта самолета на рейсе Москва — Нью-Йорк иностранного гражданина, который вел себя неадекватно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"В аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Нью-Йорк. При посадке в самолет один из иностранных граждан выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании. Сотрудники транспортной полиции в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево доставили иностранного гражданина 1967 года рождения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел 10 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.
Дебошир привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , Москва , Нью-Йорк
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