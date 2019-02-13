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Работы на шахте Кузбасса после обрушения полностью не прекращены 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
Шахта "Талдинско-Кыргайская" в Прокопьевском районе Кемеровской области, где во вторник произошло обрушение, частично продолжает работу, сообщили ТАСС в среду на предприятии.
В результате обрушения в монтажной камере конвейерного штрека на шахте, которое произошло во вторник, один человек погиб, еще один пострадал. Ранее департамент угольной промышленности администрации Кемеровской области сообщил, что шахта закрыта на 15 дней для расследования, которое проведет комиссия Ростехнадзора.
"Шахта сейчас частично функционирует. Закрыто два проходческих забоя, остальные три открыты, работа в лаве продолжается", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Общество , Ростехнадзор , ИТАР-ТАСС , Кемеровская Область , Прокопьевск
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