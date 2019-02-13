Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве убили режиссера короткометражных фильмов 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Фото: ТАСС
Режиссер короткометражных фильмов убит в своей квартире на севере Москвы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, тело мужчины с множественными колото-резаными ранами найдено в ночь на 13 января в квартире жилого дома по улице Черняховского. Собеседник агентсва отметил, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1980 года рождения.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшим является режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович.
Как сообщили в ГСУ, мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие ходатайствует об аресте задержанного.
ТАСС: последние новости
Минздрав Карелии проверит больницу после публикации видео с лежащим у входа человеком В Приморье школьник умер на уроке Пять человек погибли от отравления угарным газом на Ставрополье
Происшествия
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение