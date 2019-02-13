В Москве убили режиссера короткометражных фильмов

Режиссер короткометражных фильмов убит в своей квартире на севере Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, тело мужчины с множественными колото-резаными ранами найдено в ночь на 13 января в квартире жилого дома по улице Черняховского. Собеседник агентсва отметил, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1980 года рождения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшим является режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович.

Как сообщили в ГСУ, мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие ходатайствует об аресте задержанного.