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Самолет занесло из-за наледи при приземлении в Воронеже 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 13 часов назад
Фото: ТАСС
Самолет, следовавший из Москвы в Воронеж, занесло из-за скользкого покрытия при заруливании на стоянку после приземления, сообщила представитель Международного аэропорта Воронеж.
Инцидент произошел в среду во время приземления в воронежском аэропорту самолета, летевшего из Москвы, передает РИА «Новости».
«Ситуация вполне штатная, она произошла на рулежной дорожке, когда уже самолет подруливал к стоянке, просто идет ледяной дождь, очень скользко, и он немного траекторию заруливания нарушил. Никаких ЧП, пострадавших никого нет», — сказали в аэропорту.
Тем временем свыше 50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы в среду утром на фоне непогоды. Так, на 09.45 мск, во Внуково задержаны 16 рейсов, в Домодедово — шесть рейсов задержаны, 17 отменены, в Шереметьево 13 рейсов задержаны.
В среду МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге, который может привести к обрыву электрических проводов.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , МЧС , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Москва
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