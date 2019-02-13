Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новокузнецке загорелся цех мусоросортировочного завода 

РИА Новости + ещё 4 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Цех по переработке бытовых отходов мусоросортировочного завода загорелся в среду в Новокузнецке на общей площади в тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В 07.44 мск (11.44 местного времени) поступило сообщение о пожаре. На месте работают 12 единиц техники и 48 человек. Предварительно, все люди из цеха вышли. Площадь пожара –тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Распространение огня остановили в 13.50 (09.50 мск), тушение продолжается.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Новокузнецк
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение