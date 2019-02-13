Цех по переработке бытовых отходов мусоросортировочного завода загорелся в среду в Новокузнецке на общей площади в тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В 07.44 мск (11.44 местного времени) поступило сообщение о пожаре. На месте работают 12 единиц техники и 48 человек. Предварительно, все люди из цеха вышли. Площадь пожара –тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Распространение огня остановили в 13.50 (09.50 мск), тушение продолжается.