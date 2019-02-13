Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьница выжила после падения из окна многоэтажки в Ханты-Мансийске 

ТАСС + ещё 5 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Ханты-Мансийске устанавливают обстоятельства падения 11-летней школьницы из окна многоэтажного дома. Ребенок доставлен в больницу в несколькими переломами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
"Девочка 11 лет выпала из окна многоэтажного дома в Ханты-Мансийске. Этаж уточняется, проводится проверка. Девочка осталась в живых, у нее несколько переломов, она в больнице", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в департаменте здравоохранения Югры, ребенок находится в реанимационном отделении областной клинической больницы в Ханты-Мансийске.
"Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка", — говорится в сообщении в официальной группе правительства Югры в соцсети "ВКонтакте".
ТАСС: последние новости
Минздрав Карелии проверит больницу после публикации видео с лежащим у входа человеком В Приморье школьник умер на уроке Пять человек погибли от отравления угарным газом на Ставрополье
Комментарии
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение