Школьница выжила после падения из окна многоэтажки в Ханты-Мансийске

Следователи в Ханты-Мансийске устанавливают обстоятельства падения 11-летней школьницы из окна многоэтажного дома. Ребенок доставлен в больницу в несколькими переломами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. "Девочка 11 лет выпала из окна многоэтажного дома в Ханты-Мансийске. Этаж уточняется, проводится проверка. Девочка осталась в живых, у нее несколько переломов, она в больнице", — сказали в пресс-службе. Как уточнили в департаменте здравоохранения Югры, ребенок находится в реанимационном отделении областной клинической больницы в Ханты-Мансийске. "Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка", — говорится в сообщении в официальной группе правительства Югры в соцсети "ВКонтакте".