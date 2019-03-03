Нокаут российской продавщицы восхитил бойца UFC

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Американский боец UFC впечатлился нокаутом российской продавщицы 

Вести.Ru + ещё 158 48 минут назад
Боец смешанного стиля Даррен Тилл опубликовал в своем Instagram видео, на котором российская продавщица отправила в нокаут одного из посетителей магазина. Американский боец UFC был впечатлен серией ударов в исполнении хрупкой девушки.
"Если играешься с перьями, то будь готов к тому, что тебя пощекочут", — подписал видео бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.
Известно, что инцидент, запечатленный на камеру наблюдения, произошел в городе Гусь Хрустальный Владимирской области.
Один из клиентов магазина, находясь в очереди, неожиданно начинает бить своего соседа об холодильник. Девушка не стала терпеть такого поведения, вышла из-за прилавка, нанесла серию ударов по мужчине, а заключительным и вовсе отправила мужчину в нокаут.
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