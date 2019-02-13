Участница «Холостяка» бесследно исчезла в Москве

Участница телешоу «Холостяк» Анастасия Матренина (Роза Герц) пропала после возвращения в Москву из Дубая . Об этом рассказала в Instagram ее подруга под ником @reginag03.

По словам девушки, в последний раз Матренина выходила на связь 30 января. Она отметила, что из московского аэропорта до дома ее подруга так и не добралась.

«Последний раз выставляла сторис странные, просила чтобы ее проводили сотрудники [авиакомпании — прим.ред.], для ее безопасности!» — написала @reginag03 (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также подруга Матрениной опубликовала видео, которые девушка выкладывала в Instagram перед исчезновением. На записи Матренина спросила стюардессу, ждет ли ее кто-то в аэропорту, и получила утвердительный ответ. На вопрос, кто именно ждет девушку, стюардесса ответить не смогла.

У подписчиков подруги Матрениной появились свои версии случившегося.

«Бортпроводники знают, если кто-то встречает, только в двух случаях: полиция или скорая. Все», — написала @katsia_sv.

Многие пользователи решили, что девушку задержали полицейские.