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Участница «Холостяка» бесследно исчезла в Москве 

Рамблер 14 часов назад
Участница телешоу «Холостяк» Анастасия Матренина (Роза Герц) пропала после возвращения в Москву из Дубая. Об этом рассказала в Instagram ее подруга под ником @reginag03.
По словам девушки, в последний раз Матренина выходила на связь 30 января. Она отметила, что из московского аэропорта до дома ее подруга так и не добралась.
«Последний раз выставляла сторис странные, просила чтобы ее проводили сотрудники [авиакомпании — прим.ред.], для ее безопасности!» — написала @reginag03 (орфография и пунктуация автора сохранены).
Также подруга Матрениной опубликовала видео, которые девушка выкладывала в Instagram перед исчезновением. На записи Матренина спросила стюардессу, ждет ли ее кто-то в аэропорту, и получила утвердительный ответ. На вопрос, кто именно ждет девушку, стюардесса ответить не смогла.
У подписчиков подруги Матрениной появились свои версии случившегося.
«Бортпроводники знают, если кто-то встречает, только в двух случаях: полиция или скорая. Все», — написала @katsia_sv.
Многие пользователи решили, что девушку задержали полицейские.
Роза Герц была одной из участниц «Холостяка» с Егором Кридом. Она училась в МГИМО на политолога, занималась музыкальной карьерой.
Комментарии6
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Крид , МГИМО , Дубай , Москва
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