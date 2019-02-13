Раскидала пятерых: как брали 80-летнюю расчленительницу

Пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае , при задержании раскидала пятерых полицейских — об этом рассказывают очевидцы события. 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.

История 80-летней жительницы села Березовка Хабаровского края, задержанной накануне, 11 февраля, за убийство своего 52-летнего квартиранта, обрастает новыми подробностями. Как рассказало издание «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидца задержания женщины, пожилая дама буквально раскидала пятерых полицейских, которые пришли взять ее под стражу.

Это не идет вразрез с уже имеющимися сведениями о том, что 80-летняя женщина, работавшая раньше забойщицей скота на свиноферме, обладает недюжинной силой. Как рассказали сайту kp.ru соседи женщины, высокая, крепкая женщина во время ремонта легко выносила чугунную батарею центрального отопления и носила на плече мешки с картошкой.

Это был 52-летний Василий Шляхтич, выходец из Украины , перебравшийся в Хабаровский край поближе к родственникам. Как рассказали соседи предполагаемой убийцы и ее квартиранта, накануне он как раз получил зарплату — мужчина работал дворником.

Как уже сообщалось, погибший злоупотреблял спиртным, равно как и его арендодательница: накануне убийства соседи видели, как пенсионерка и ее квартирант вместе выпивали — мужчина бегал в магазин.

О том, что произошло позже, соседи предполагаемой убийцы и ее жертвы рассказали сайту kp.ru. По их словам из-за двери послышались звуки ссоры — позже, ночью, из квартиры 80-летней женщины начал доноситься громкий стук, будто там рубили топором что-то твердое. Стук повторился и на следующий день.

«У меня аж люстра на потолке запрыгала, — цитирует издание соседа пенсионерки. — До того сильные удары были. Такое ощущение, что дрова дома рубила. Потом тишина. Потом через две минуты еще несколько ударов. Мы проснулись, но все вроде затихло. И она никуда не выходила — у нее дверь железная, услышали бы. На следующий день в девятом часу вечера в пол что-то снова долбило. Долго, около часа. Что это было, мы потом поняли, когда услышали про убийство. Ночью, видимо, вынесла тело».

Тело 52-летнего квартиранта бывшей забойщицы скота было найдено в конце января. Собирали его по частям.

Сначала дети, игравшие в районе теплотрассы, обнаружили, что собака таскает в зубах отрезанную человеческую руку. Они сообщили о находке родителям — те вызвали полицию. Почти все остальные части тела сотрудники нашли на помойке, они были упакованы в пластиковые мешки. Только через неделю нашлась оставшаяся часть — само туловище: замаскированное под мусор, оно лежало под трубами теплотрассы неподалеку от того места, где видели собаку с рукой в зубах.

При обыске в доме 80-летней женщины, у которой снимал жилье приезжий из Украины, оперативники обнаружили следы замытой крови, совпадающей с кровью убитого.

Пенсионерка свою вину не признала и сотрудничать со следствием отказалась, однако улик, указывающих на то, что убийство совершила именно она, оказалось достаточно, чтобы задержать ее и поместить в следственный изолятор . Против нее возбуждено дело по статье «Убийство».

52-летний Василий Шляхтич — возможно, не единственная жертва бывшей сотрудницы свинофермы. Как сообщает «Московский комсомолец», женщину проверяют на причастность к исчезновению других жителей поселка Березовка — сотрудники правоохранительных органов уже выехали на дачный участок пенсионерки.

Среди возможных жертв 80-летней женщины — жительница поселка, 83-летняя Нина Бабенкова, остававшаяся в доме у пенсионерки после продажи квартиры. Женщина пропала в 2017 году, а осенью 2018-го был найден человеческий череп — экспертиза показала, что он, скорее всего, принадлежит пропавшей женщине.

При обыске в доме предполагаемой убийцы был найден паспорт на имя Бабенковой. Деньги, которые она выручила от продажи квартиры, обнаружены не были.

Еще одной жертвой 80-летней пенсионерки могла быть девочка, проживавшая в одном с ней подъезде. Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», соседка пенсионерки позвонила домой по домофону, вошла в подъезд и больше ребенка никто не видел.