«Ушел здоровым». Психиатра из Астрахани судят за выписку убийцы-шизофреника

Астрахани судят психиатра Александра Шишлова — его бывший пациент спустя несколько месяцев после выписки из больницы убил полуторагодовалого ребенка. По мнению следствия, врач допустил преступную халатность, однако Шишлов утверждает, что преступник, страдавший шизофренией, вышел из лечебного учреждения здоровым.

Жизнь за стакан воды

Трагедия, после которой в компетенции врача с 13-летним стажем Александра Шишлова засомневались правоохранительные органы , произошла в сентябре 2017-го. Его бывший пациент Михаил Елинский ранил родственницу и убил ее полуторагодовалую дочь, ударив девочку ножом не менее 25 раз.

Видео задержания преступника облетело интернет. В полицию сообщили, что по улицам Астрахани разгуливает мужчина с окровавленным ножом в руках. На место немедленно прибыл патруль и попытался Елинского образумить. Но он вел себя агрессивно, аресту сопротивлялся, успокаивать его пришлось с помощью табельного оружия — полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. Мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных ран.

© Кадр видео, снятого очевидцем происшествия

Позже выяснилось, что это не первое убийство, совершенное Елинским. В 2011-м в состоянии алкогольного опьянения он зарезал продавщицу магазина, отказавшуюся дать ему стакан воды. За это преступление его с диагнозом "шизофрения" отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу строгого режима.

"Мальчик-зайчик"

К врачу Александру Шишлову в Астраханскую областную клиническую психиатрическую больницу Елинский попал почти через пять лет после первого убийства. В 2016 году его перевели сюда из учреждения с интенсивным наблюдением, врачи констатировали улучшение психического состояния больного.

В астраханской больнице пациент пробыл около года, после этого Шишлов заключил, что пациента можно выписывать. По словам врачей, все это время Елинский вел себя как "мальчик-зайчик".

"Ни одного острого проявления болезни, никаких агрессивных тенденций, ни одного факта нарушения режима в отделении", — рассказал РИА Новости лечащий врач.

Управление СК по Астраханской области после проверки с заключением психиатра не согласилось, ему было предъявлено обвинение по части второй статьи 293 УК России "Халатность, повлекшая смерть человека".

Виновным психиатр себя не считает — по его словам, пациент соответствовал всем юридическим и клиническим критериям для выписки. Кроме того, заключение готовил не один специалист, а комиссия, где Шишлов был самым младшим по должности сотрудником. В ее состав также входили заведующий отделением, заместитель главного врача и главврач больницы.

Стоит отметить, что провести комиссию и рекомендовать пациента к выписке — не инициатива самих врачей. По закону решение о содержании преступника в психиатрической больнице принимает суд. Каждые полгода на основе решения специалистов пребывание там либо продлевается, либо пациента переводят в другое учреждение, либо отправляют на амбулаторное лечение.

В астраханской больнице РИА Новости сообщили, что решение о выписке Елинского сомнений не вызывало. Режим пациент не нарушал, строил планы на будущее. Каждую неделю его навещала мама, которая была готова забрать сына к себе.

"Принимая такое решение, врачи учитывают стабильность состояния больного, его критичность восприятия совершенного преступления, отношения с родственниками, наличие планов на будущее", — отметили в учреждении.

Кроме того, специалисты, как правило, смотрят, сколько времени больной провел в учреждении более строгого типа. По словам врачей, четыре года в волгоградской больнице с интенсивным наблюдением — небольшой срок, что говорит об идеальном поведении Елинского и отсутствии обострений.

Следствие же считает, что неверная рекомендация лечащего врача ввела в заблуждение комиссию и привела к трагическому финалу. По версии СК, доктор на самом деле знал, что положительной динамики в состоянии больного нет. Среди аргументов — записи Шишлова в карточке пациента, где никаких позитивных изменений он не отмечал.

"По совокупности сведений, отраженных в медицинской карте, Елинскому нельзя было изменить меру принудительного лечения, а членам комиссии врач сообщил, что можно. Почему он так сделал — непонятно", — сообщили РИА Новости в управлении СК по Астраханской области.

Там также отметили, что экспертиза подтвердила расхождения в записях врача и его заключении для комиссии. Согласно еще одной экспертизе, Елинский мог обмануть коллег Шишлова, подстроиться на время. Своего же лечащего врача ввести в заблуждение невозможно, так как психиатр обязан общаться с пациентом ежедневно.

Шишлов настаивает, что расхождения в сведениях в медицинской карточке и в заключении формальные:

"Нет единых стандартов дневниковых записей, врач исходит из своего словарного запаса, описывает проявления болезни, которые актуальны на сегодняшний день, и элементы психологического портрета".

По мнению доктора, следствие придирается к словам. В частности, такие характеристики, как "замкнут, малообщителен, угрюм, эмоционально холоден" не говорят о недолеченности пациента.

Не халатность, а трагическая случайность

После выписки пациенты психиатрических больниц, совершившие преступления, передаются на контроль в диспансер по месту жительства. Они обязаны раз в месяц посещать врача, кроме того, им прописывают препараты для поддерживающей терапии.

Выйдя на свободу, Елинский три раза побывал у врача и был оценен как стабильный. На прием он приходил с мамой, она также утверждала, что лекарства сын принимает и ведет себя хорошо.

"За три дня до происшествия родственники заметили изменения в психическом состоянии, но не обратились ни в стационар, ни в поликлинику", — утверждает Шишлов.

Также в ходе следствия выяснилось, что пациент перестал принимать лекарства, однако семья все равно никуда не обратилась.

Бывший лечащий врач считает, что из больницы Елинский вышел в стабильном состоянии с хорошим потенциалом. К психозу привела совокупность факторов, но это не его халатность, а трагическое стечение обстоятельств.

Сейчас Шишлов находится под подпиской о невыезде и продолжает работу в астраханской больнице. Врач вместе с адвокатами пытается добиться третьей экспертизы, так как, по его мнению, в предыдущих двух экспертам были предоставлены неполные факты и заданы некорректные вопросы.

Если его признают виновным, доктору грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам специалистов, психиатрия в наши дни испытывает огромное давление. С одной стороны, гуманистический подход предписывает лечить пациентов в наименее ограничительных условиях, и тех, кто не имеет острой симптоматики, отправлять для наблюдения в амбулаторное звено. С другой стороны — на врачей возлагают ответственность за рецидивы их бывших подопечных, хотя к обострению болезни приводит множество причин. Например, несоблюдение назначенной схемы лечения, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, регулярные конфликты дома — все это может привести к новому психозу.