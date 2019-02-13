Полицейский обстрелял автомобиль с водителем-подростком и пострадал

Жители дагестанского села Хаджалмахи избили сотрудника полиции, обстрелявшего автомобиль с подростком за рулем. Об этом пишет издание «Черновик».

Инцидент произошел на территории рынка. Полицейский попытался остановить машину без переднего номерного знака, и после отказа подчиниться открыл огонь. В результате ученик 9 класса, 17-летний местный житель Магомедсалам Гаджиев получил ранение был доставлен в больницу.

Издание утверждает, что Гаджиев не остановился, поскольку не услышал приказа сотрудника полиции.

12 февраля сообщалось о сыне мэра Чебоксар Олеге Ладыкове, который оказался фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника МВД . Он и двое его приятелей устроили массовую драку и скрылись на лимузине. Их попытался остановить полицейский патруль, однако Ладыков ударил полицейского по голове.