Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейский обстрелял автомобиль с водителем-подростком и пострадал 

Lenta.ru 20 часов назад
Жители дагестанского села Хаджалмахи избили сотрудника полиции, обстрелявшего автомобиль с подростком за рулем. Об этом пишет издание «Черновик».
Инцидент произошел на территории рынка. Полицейский попытался остановить машину без переднего номерного знака, и после отказа подчиниться открыл огонь. В результате ученик 9 класса, 17-летний местный житель Магомедсалам Гаджиев получил ранение был доставлен в больницу.
Издание утверждает, что Гаджиев не остановился, поскольку не услышал приказа сотрудника полиции.
12 февраля сообщалось о сыне мэра Чебоксар Олеге Ладыкове, который оказался фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника МВД. Он и двое его приятелей устроили массовую драку и скрылись на лимузине. Их попытался остановить полицейский патруль, однако Ладыков ударил полицейского по голове.
25 января в Северной Осетии гости ресторана избили сотрудников ГИБДД, которые пытались задержать водителя автомобиля ВАЗ-2115 за нарушение ПДД.
Последние новости
Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз Рост экономики Украины побил российский рекорд
Комментарии6
Происшествия , Видео , Криминал , ГИБДД , МВД
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение