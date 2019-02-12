В Перми кондуктор автобуса избила и выгнала пенсионерку

Перми кондуктор автобуса избила пожилую женщину за то, что та не оплатила проезд. По словам пенсионерки, у нее был проездной, однако контролер все равно требовала заплатить 20 рублей. Когда пассажирка отказалась это сделать, кондуктор пнула ее, после чего расцарапала лицо и выставила на улицу. Инцидент попал на камеру одной из пассажирок, теперь с любительницей решать вопросы кулаками будет разбираться руководство.

Кондуктор пермского пассажирского автобуса избила пожилую женщину за неоплаченный проезд. Об этом сообщает издание «Новости Перми», ссылаясь на видео, ранее опубликованное в социальных сетях.

По данным издания, конфликт произошел после того, как пенсионерка не заплатила за проезд, так как у нее был проездной. Однако кондуктора такое положение вещей не устроило, поскольку подтверждающего льготный проездной пенсионного удостоверения у женщины с собой не было. В связи с этим она потребовала у пассажирки 20 рублей. Услышав отказ, кондуктор решила эти деньги «выбить»: сначала пнула ее так, что пенсионерка отлетела на переднее сидение, а потом расцарапала ей лицо.

Конфликт сняли на видео очевидцы, находившиеся в салоне. Одна из пассажирок заступилась за пенсионерку, призвав кондуктора не грубить людям и не бить их. В ответ на это контролер грубо заявила, что пенсионерка пнула ее по ноге. На ее сторону встал и водитель автобуса.

Заступница вместе с пострадавшей вышли на следующей остановке: там они зафиксировали нанесенные побои на видео.

На кадрах, позже оказавшихся в сети, видно, что у пожилой женщины исцарапано лицо до крови, а возле глаза рассечена кожа. «А за что? У меня вот проездной, а что ей надо еще?» — недоумевает пенсионерка.

После того, как ролик был выложен в интернет, пользователи разразились потоком возмущенных комментариев. «Вот кондукторы пошли — жесть, это же могут быть наши мамы, бабушки, прям сердце кровью обливается», «Неадекватных людей берут на работу в общественный транспорт! У кондуктора ненормальный взгляд», «А нельзя было просто высадить бабушку на следующей остановке?», — приводит некоторые реплики издание «Новости Перми».

Возмутились поведением кондуктора и в городском департаменте дорог и транспорта, где назвали ситуацию «вопиющей»: «Ведомство оценивает случай в автобусе №77 как вопиющий, происходить такого в цивилизованном обществе ни в коем случае не должно. Кондуктор не имеет права оскорблять и применять физическую силу к любому пассажиру. Департамент проведет проверку по отношению к действиям перевозчика, поскольку ответственность за действия своих сотрудников в первую очередь несет его работодатель. Перевозчиком маршрута №77 является ИП Мирзмухаметов. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения мы сможем сделать объективные выводы».

Свое расследование проводит и компания ООО «Дизель», обслуживающая автобусный маршрут. «Внутреннее расследование еще не завершено. На время проведения проверки кондуктор отстранена от работы», — рассказали в компании-перевозчике. Там также сообщили, что с водителем автобуса, который во время конфликта поддержал кондуктора и нахамил пассажирке, на среду запланирована беседа, так как сейчас у него выходные.

Инцидентом заинтересовались и в ГУ МВД по Пермскому краю, где сообщили, что на данный момент по факту причинения травм пожилой женщине проводится проверка.

Ранее скандал с агрессивным кондуктором произошел в Нижнем Новгороде. Тогда контролер не смогла найти сдачу с пятитысячной купюры, которую ей передали за проезд трое молодых людей. Вместо того, чтобы попытаться разменять деньги при помощи других пассажиров, кондуктор потребовала, чтобы компания покинула автобус. Когда парни отказались, она разозлилась и напала на них с кулаками.

Усмирить агрессивного контролера попыталась другая пассажирка, ставшая свидетельницей инцидента. Однако контролер в ответ заявила, что имеет полное право распускать руки.

Все происходившее снял на камеру смартфона один из пострадавших — позже видео было выложено в социальных сетях, несмотря на то, что в ходе драки кондуктор разбила и телефон молодого человека.

Без применения силы, но с неприятными последствиями закончился и случай со школьницей, которую кондуктор поймала на безбилетном проезде в конце 2017 года. Как позже рассказала старшая сестра 13-летней девочки в соцсетях, школьница потеряла деньги и не могла оплатить проезд. В результате ее отвезли до конечной остановки и заставили мыть полы в педагогических целях.

Свидетелем инцидента стал мужчина, который ехал в том же автобусе с женой и видел, как плакала девочка. По его словам, он вступился за школьницу и предложил заплатить вместо нее. Однако кондуктор ответила на этот жест отказом, заявив, что девочку ловят в автобусе без билета уже не в первый раз. Правда о дальнейшем развитии событий мужчина может только догадываться: ему пообещали, что девочку довезут до кольца, а потом отвезут на нужную ей остановку. После этого он вышел из автобуса.