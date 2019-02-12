Заведено новое уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова

Новое уголовное дело возбуждено по факту смерти известного актера Дмитрия Марьянова . Директор реабилитационного центра «Феникс» подозревается в «оставлении в опасности» пациента. В этом случае ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо лишение свободы на срок до года.

Ольга Врадий. В отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, возбуждено новое уголовное дело. Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова подозревается в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), сообщила прессе старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области

В этом случае наказанием может стать штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо лишение свободы на срок до одного года.

Также по сообщению ГСУ, в отношении Богдановой продолжается расследование уголовного дела по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Судебно-медицинская экспертиза по уголовному делу о смерти Марьянова все еще не завершена.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер проходил лечение в центре, где ему внутримышечно вводили медицинские препараты без выяснения наличия каких-либо заболеваний, которые могли стать противопоказанием к применению конкретных лекарств.

Подчеркивается, что данные препараты должны быть назначены строго врачом и отпускаться по рецепту. Также сообщалось о том, что, несмотря на частые жалобы Марьянова на плохое самочувствие, долгое время ему не вызывали «скорую», в результате чего лишили своевременной квалифицированной помощи и шанса выжить.

Ранее Врадий заявила, что по уголовному делу проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы. Заключения специалистов должны прояснить причину смерти и возможности ее избежать, если бы персонал реабилитационного центра принял адекватные меры при первых же жалобах актера.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет, официальной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В октябре 2018 года подробности о последних часах жизни артиста решился рассказать бывший пациент клиники «Феникс» Роман Истомин.

«Был изначально в подавленном состоянии. Видно было, что он находился в запое. Потом стал приходить в себя, начал планировать дальнейшую жизнь», — вспоминал он.

По словам Истомина, когда Марьянов понял, что из «Феникса» его пока не планируют выписывать, он начал беспокойно себя вести. Реакцией на это врачей центра стало «закалывание актера сильнодействующими препаратами».

«Вводили ему галоперидол и другие препараты через каждые два часа. После укола минут через 20 у Дмитрия речь становилась заторможенной, путаной, координация движений нарушалась», — рассказал Роман.

По словам мужчины, в трагический день смерти Марьянов не мог стоять на ногах, много жаловался на боли в спине и просил помочь.

«Я сказал персоналу центра, они отмахнулись: мол, это он сбежать хочет, — требует неотложку, чтобы из центра улизнуть. Сказали, что похоже на белую горячку, бредит. На самом деле было уже видно, что человеку реально очень плохо. Он начал задыхаться, хрипеть», — поведал Истомин.

Бывший пациент центра убежден, что жизнь артиста можно было бы спасти, если бы в центре находились компетентные врачи, а не волонтеры, которые сами в прошлом были пациентами. Истомин подчеркнул, что ему поступали угрозы из «Феникса», именно поэтому он молчал столь долгое время.

Ранее сообщалось, что в причастности к смерти подозревалась вдова Марьянова — Ксения Бик. По мнению друзей актера, именно она настояла на помещении его в центр «Феникс».

15 октября 2018 года, в годовщину смерти актера в эфир вышла передача Андрея Малахова под названием «Год без Радуги: Тайны личной жизни и загадка смерти Дмитрия Марьянова». После нее мать вдовы актера — Марина Бик обратилась к Малахову с открытым письмом, в котором пристыдила его за эфиры, посвященные Марьянову.