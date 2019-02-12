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Опубликовано видео об «усадьбе» Цеповяза в колонии 

РИА Новости + ещё 33 12 февраля 2019
Автор видеозаписей о жизни члена "банды Цапков" Вячеславе Цеповязе Сергей Перин выложил вторую серию видео про его "угодья с отдельной калиткой" в колонии строгого режима в Амурской области.
В феврале источник в правоохранительных органах Хабаровского края рассказал РИА Новости, что Цеповяза перевели из Приамурья в следственный изолятор Хабаровска на время проведения следственных действий. В пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю местонахождение Цеповяза комментировать отказались.
Как рассказал во вторник РИА Новости сам Перин, он выложил новое видео о "красивой жизни" заключенного в Приамурье под названием "Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущевской: Преступление и наказание (часть-2)".
"Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3", — рассказал Перин РИА Новости.
Собеседник агентства, который ранее заявлял, что был вынужден для безопасности взять псевдоним, рассказал, что на новом видео о своей жизни рассказывает сам Цеповяз, а ролик — продолжение видео, которое Перин выкладывал в январе.
В первом ролике член ОПГ вел экскурсию по пасеке, показывал свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, а также место, где он пьет чай и играет в нарды с неким Ванькой. Новый ролик очень похож на предыдущий и, предположительно, снят в тот же день: на видео та же погода, тот же закадровый голос, тот же пейзаж. Во второй части видео про "усадьбу" продолжается экскурсия по пасеке, в кадре много пчелиных ульев.
По словам Перина, снимал оба видео Ванька, а Цеповяз комментировал происходящее.
"Вань, смотри, какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик (душ) сделали, купаться будем… и будет просто отлично", — комментирует видео за кадром мужской голос, предположительно, Цеповяза. Самого Цеповяза в кадре при этом не видно. На съёмке виден забор, которым обнесена территория, и калитка. За забором — двухэтажные длинные корпуса.
"Надеюсь, что размещаемые материалы позволят представителям правоохранительных органов сделать окончательные выводы о масштабах ситуации, а также установить, что красивая жизнь длилась годами", — объяснил Перин мотивы публикации видео.
Ранее адвокаты Цеповяза Роман Боков и Эльбрус Муртазов рассказывали РИА Новости, что их клиент некоторое время работал в колонии на пасеке.
В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует с мобильным телефоном, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура.
По данным ФСИН, в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз, идет проверка в рамках уголовного дела, а начальник приамурской УФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
В январе Генпрокуратура завела еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами колонии № 3. Выяснилось, что они принимали подарки, в том числе пчелиные ульи, а администрация колонии заключала договоры найма с родственниками заключенных, давала осужденным дополнительные свидания.
Убийство двенадцати человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному лишению свободы, он скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года.
Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.
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Происшествия , Видео , Криминал , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , РИА Новости , Амурская Область
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