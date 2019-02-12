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Присяжные вынесли вердикт наркобарону Коротышке 

Вести.Ru + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Виновен по всем пунктам. Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло свой вердикт в отношении экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По этим обвинениям Коротышке грозит пожизненное заключение. Но прокуратура огласит меру наказания только 25 июня.
Хоакин Гусман был выдан в США из Мексики в январе 2017 года, напоминает ТАСС. Ему вменяется легализация миллиардов долларов, которые он нажил преступным путем, организация производства и сбыта крупных партий наркотиков, а также заказы на убийства и похищения людей.
Из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов картеля "Синалоа" членам коллегии присяжных обеспечена анонимность.
Что касается самого бывшего наркобарона, то в суде Коротышка заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам предъявленных ему обвинений. Он настаивает: не того взяли! На счету Коротышки переправка наркотиков в США на 14 миллиардов долларов, два дерзких побега из тюрьмы.
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Происшествия , В мире , Криминал , США , Хоакин Гусман , Синалоа , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Мексика , Нью-Йорк
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