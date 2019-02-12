Во Франции задержали сбежавшего с 3,4 млн евро водителя-инкассатора

Всего сутки находился в розыске инкассатор французской компании Loomis, исчезнувший в понедельник с 3,4 млн евро. Вечером во вторник полицейские задержали его с частью пропавших денег, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал BFMTV.

Напомним, что инцидент произошел в коммуне Обервилье на севере французской столиц. Пока двое инкассаторов переносили часть денег в отделение банка Western Union, водитель скрылся с остававшимися в фургоне деньгами. Задержать его удалось в городе Амьен на севере страны.

Сколько у него осталось денег и куда он дел оставшиеся — предстоит выяснить полиции.