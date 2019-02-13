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В России впервые завели дело о вовлечении подростков в незаконные митинги 

РИА Новости + ещё 7 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Калининграде 25 февраля пройдет судебный процесс по первому в России административному делу о вовлечении подростков в несанкционированные митинги, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда.
Подсудимый — 18-летний Иван Лузин, волонтер штаба Алексея Навального. Ему грозит до 15 суток административного ареста, либо исправительные работы на тот же срок, либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
"Административное дело Лузина должно было рассматриваться сегодня, но отложено на 25 февраля", — отметили в суде, не уточняя детали.
Как заявил РИА Новости адвокат молодого человека Александр Добральский, Ивана и двух несовершеннолетних девушек задержали 7 февраля как участников несанкционированного пикета. Молодой человек провел ночь в полиции, а на следующий день его отпустили.
Административное дело — первое в подобном роде — возбуждено по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или пикетах", введенной в КоАП в минувшем декабре.
"Первый судебный процесс, где должен был решаться вопрос о приемлемости протокола, не состоялся. Его перенесли на 13 февраля, но сегодня этот суд также не состоялся. Во-первых, Иван заболел, во-вторых, мы заявили ходатайство о неприемлемости протоколов. Заседание перенесено на 25 февраля на 9 утра", — рассказал адвокат.
Комментариями полиции РИА Новости не располагает.
Закон, вводящий соответствующий состав в КоАП, Госдума приняла прямо перед Новым годом по итогам длившейся весь прошлый год дискуссии, как оградить школьников от несанкционированных акций.
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Происшествия , Алексей Навальный , Госдума , РИА Новости , Калининград
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