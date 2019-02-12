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Арестованный по делу о теракте в Осле россиянин признан невменяемым 

RT на русском + ещё 13 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Россиянин, арестованный в норвежской столице Осло по обвинению в нападении на женщину, признан невменяемым по результатам экспертизы. Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на адвоката.
«В ходе судебно-психиатрического обследования эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления он мог быть в состоянии, сходным с психозом», — цитирует агентство адвоката Ула Лунде.
По его словам, обвиняемому предстоит пройти расширенную психиатрическую экспертизу.
В конце января сообщалось, что россиянин, обвиняемый в совершении теракта в Осло, отказался от первоначальных показаний.
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