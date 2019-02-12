Арестованный по делу о теракте в Осле россиянин признан невменяемым

Россиянин, арестованный в норвежской столице Осло по обвинению в нападении на женщину, признан невменяемым по результатам экспертизы. Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на адвоката.

«В ходе судебно-психиатрического обследования эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления он мог быть в состоянии, сходным с психозом», — цитирует агентство адвоката Ула Лунде.

По его словам, обвиняемому предстоит пройти расширенную психиатрическую экспертизу.

В конце января сообщалось, что россиянин, обвиняемый в совершении теракта в Осло, отказался от первоначальных показаний.