Расчленившая квартиранта старушка раскидала полицейских

По словам очевидца, правоохранителям пришлось приложить немало усилий, чтобы обезвредить пенсионерку.

До этого сообщалось, что в поселке Березовка Хабаровского края по подозрению в убийстве приезжего с Украины задержана 80-летняя женщина, ранее работавшая забойщицей скота.

По предварительной информации, женщина убила квартиранта, расчленила его тело, расфасовала по пакетам и отнесла на пустырь. Проходившие мимо школьники увидели человеческую руку в пасти бездомных собак и обратились в полицию.

Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 52-летний гражданин Украины, работавший в Березовке дворником и снимавший комнату у 80-летней пенсионерки. В холодильнике пенсионерки были обнаружены внутренности, принадлежавшие квартиранту.

Следствие не исключает, что женщина была серийной убийцей. В поселке за последние годы бесследно исчезли еще семь человек, среди которых была еще одна квартирантка пенсионерки и девочка, проживавшая с ней в одном подъезде.