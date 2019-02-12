Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчленившая квартиранта старушка раскидала полицейских 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
80-летняя женщина, подозреваемая в убийстве 52-летнего квартиранта, «раскидала» пятерых полицейских во время задержания, пишет «Московский комсомолец».
По словам очевидца, правоохранителям пришлось приложить немало усилий, чтобы обезвредить пенсионерку.
До этого сообщалось, что в поселке Березовка Хабаровского края по подозрению в убийстве приезжего с Украины задержана 80-летняя женщина, ранее работавшая забойщицей скота.
Зарезала как свинью: старушка расчленила квартиранта
По предварительной информации, женщина убила квартиранта, расчленила его тело, расфасовала по пакетам и отнесла на пустырь. Проходившие мимо школьники увидели человеческую руку в пасти бездомных собак и обратились в полицию.
Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 52-летний гражданин Украины, работавший в Березовке дворником и снимавший комнату у 80-летней пенсионерки. В холодильнике пенсионерки были обнаружены внутренности, принадлежавшие квартиранту.
Следствие не исключает, что женщина была серийной убийцей. В поселке за последние годы бесследно исчезли еще семь человек, среди которых была еще одна квартирантка пенсионерки и девочка, проживавшая с ней в одном подъезде.
Комментарии257
Происшествия , Московский комсомолец
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение