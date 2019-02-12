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Напавшую на пенсионерку кондуктора из Перми отстранили от работы 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В Перми на время служебной проверки отстранили от работы кондуктора, которая расцарапала пожилой женщине лицо, сообщили в компании ООО «Дизель», которая обслуживает автобусный маршрут.
«Внутреннее расследование еще не завершено. На время проведения проверки кондуктор отстранена от работы», — цитирует РИА «Новости» слова представителя компании-перевозчика.
С водителем автобуса, который заступился за кондуктора и нагрубил пенсионерке с расцарапанным лицом, «Дизель» запланировал провести беседу в среду.
«Он работает по графику, поэтому сегодня у него законные выходные», — дали пояснения в компании.
Ранее стало известно, что кондуктор маршрута №77 напала на бабушку из-за якобы отсутствующего проездного. Свидетельница конфликта сняла видео, где видно нападение на пенсионерку. Также на кадрах видно, что лицо пожилой женщины рассечено, а из царапин идет кровь. В конце видео поцарапанная пассажирка показывает автору видео свой проездной.
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Происшествия , РИА Новости , Пермь
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