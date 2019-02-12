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Ещё одно дело возбуждено по факту смерти Марьянова 

News.ru + ещё 14 12 февраля 2019
Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой по факту смерти актёра Дмитрия Марьянова. Она подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ (Оставление в опасности).
По данным следствия, актёр с 6 по 15 октября 2017 года находился в реабилитационном центре. 15 октября он стал жаловаться сотрудникам на плохое самочувствие и боль в ноге. Те, в свою очередь, не менее 10 раз сообщали Богдановой о необходимости госпитализировать Марьянова. Директор осознавала, что он находится в опасном для жизни и здоровья состоянии, однако запретила вызывать скорую, намереваясь продолжить социальную адаптацию актёра в стенах «Феникса».
В результате скорую Марьянову вызвал один из пациентов центра. Актёра доставили в больницу, где он скончался. По данным экспертов, если бы его госпитализировали сразу, он бы мог выжить.
Богдановой было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), а также причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что вдова актёра Дмитрия Марьянова, скончавшегося в 2017 году из-за внезапно оторвавшегося тромба, рассказала о его последнем звонке. По словам женщины, врачи игнорировали жалобы и просьбы артиста.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , СКР , ИТАР-ТАСС
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