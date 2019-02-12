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Трое заключенных Владимирского централа объявили голодовку 

РИА Новости + ещё 8 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Трое осужденных тюрьмы Владимирский централ объявили головку, сотрудники колонии оценивают их действия как шантаж с целью добиться послабления в режиме, сообщило УФСИН по региону во вторник.
Отмечается, что трое осужденных Владимирского централа устно заявили об отказе от пищи в понедельник.
"Действия осужденных носят демонстративно-шантажный характер и вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, а также желанием добиться послаблений в режиме содержания (осуждены к длительным срокам наказания за тяжкие преступления — изнасилование, убийство)", — говорится в сообщении.
УФСИН информирует, что 30 января 2019 года один из этих осужденных побывал на личном приеме у старшего помощника владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Леонида Смирнова и регионального омбудсмена Людмилы Романовой в ходе их совместной проверки тюрьмы. Все поставленные вопросы в ходе личного приема были разрешены. Еще один осужденный отказался от общения с проверяющими, несмотря на предоставленную возможность, говорится в сообщении.
"Состояние здоровья осужденных ежедневно контролируется в ходе медицинских осмотров. Обстановка контролируемая. Все обращения, поступающие от осужденных, их адвокатов и родственников, рассматриваются в установленном законом порядке", — отмечает служба исполнения наказания.
РИА Новости пока не располагает комментариями представителей региональной ОНК и омбудсмена. В аппарате уполномоченного сообщили РИА Новости, что Романова в настоящее время находится в тюрьме с проверкой.
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Происшествия , Другое , Леонид Смирнов , Людмила Романова , ФСИН , РИА Новости
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