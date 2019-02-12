Кондуктор исцарапала лицо пенсионерке из-за 20 рублей

Перми кондуктор автобуса №77 избила пенсионерку, забывшую дома пенсионное удостоверение. Видеозапись инцидента предоставила изданию 59.ru дочь свидетельницы конфликта.

По словам собеседницы регионального сайта, кондуктор потребовала пенсионерку заплатить 20 рублей за билет, поскольку у нее не оказалось с собой удостоверения, подтверждающего право на льготный проезд. Когда автобус затормозил на остановке, кондуктор толкнула пожилую женщину, а затем расцарапала ей лицо.

Очевидица конфликта призвала участницу драки не грубить пенсионерке и не бить ее. Однако кондуктор и водитель автобуса утверждают, что пассажирка первая ударила ее. На видео она просит свидетельницу зафиксировать грязь на ее штанах, появившеюся после того, как пенсионерка ее якобы пнула по ноге.

Как видно на опубликованных кадрах, кондуктор исцарапала лицо пожилой женщины, а также рассекла кожу возле глаза. Автор видео призывает пенсионерку обратиться в медучерждение и снять побои и обещает подать жалобу в департамент транспорта.

По данным издания, полиция начала проверку по по факту причинения травм пожилой женщине. В свою очередь, компания ООО «Дизель», обслуживающая автобусный маршрут, начала собственное расследование, на время которого кондуктора отстранили от работы. Водителя автобуса вызвали на беседу, которая запланирована на среду, 13 февраля.

В августе в Башкирии водитель избил пенсионера, сделавшего ему замечание о превышении скорости. 25-летний автомобилист ехал на большой скорости по двору в жилом районе. Когда он резко затормозил, к нему подошел пожилой мужчина и возмутился его вождением. После этого водитель выскочил из машины, дважды ударил обидчика ногой по голове и еще дважды — кулаком по лицу. Позднее он извинился в социальной сети перед родственниками и друзьями.