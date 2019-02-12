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В Русском музее Петербурга протекла крыша 

Москва24 + ещё 27 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Сотрудники Русского музея выявили протечки на крыше фондов музейного здания, меры по обеспечению сохранности картин приняты. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
"Факт обнаружения протечек подтверждаем", — сказали агентству.
В зоне риска оказалось два произведения искусства. Это картина Рейхерта "Портрет Александра II" (1862 года) и икона XVII века "Чудеса Богородицы Тихвинской".
В музее уже приняли меры по обеспечению сохранности экспонатов. От снега очистили кровлю. После обнаружения протечек созвали реставрационный совет для технических процедур, чтобы обеспечить сохранность картин.
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Происшествия , Другое , РИА Новости , Санкт-Петербург
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