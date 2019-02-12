В Русском музее Петербурга протекла крыша

Сотрудники Русского музея выявили протечки на крыше фондов музейного здания, меры по обеспечению сохранности картин приняты. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

"Факт обнаружения протечек подтверждаем", — сказали агентству.

В зоне риска оказалось два произведения искусства. Это картина Рейхерта "Портрет Александра II" (1862 года) и икона XVII века "Чудеса Богородицы Тихвинской".

В музее уже приняли меры по обеспечению сохранности экспонатов. От снега очистили кровлю. После обнаружения протечек созвали реставрационный совет для технических процедур, чтобы обеспечить сохранность картин.