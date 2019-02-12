Российского ребенка госпитализировали после обрезания на дому

Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Мальчик предположительно воспитывается в семье мусульман.

Аналогичный случай произошел в Петербурге в конце января. Тогда пятилетний ребенок поступил в больницу с большой кровопотерей через несколько суток после домашней операции. По факту произошедшего была назначена полицейская проверка.