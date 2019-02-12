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Российского ребенка госпитализировали после обрезания на дому 

Lenta.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге госпитализировали мальчика 2016 года рождения, которому дома провели обрезаниеу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Мальчик предположительно воспитывается в семье мусульман.
Аналогичный случай произошел в Петербурге в конце января. Тогда пятилетний ребенок поступил в больницу с большой кровопотерей через несколько суток после домашней операции. По факту произошедшего была назначена полицейская проверка.
В ноябре прошлого года сообщалось о московском медцентре «Бест Клиник», предлагавшем клиентам услугу женского обрезания маленьким девочкам. Росздравнадзор провел проверки в указанной клинике и передал информацию о выявленных нарушения сотрудникам Следственного комитета.
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Происшествия , СКР , МВД , Росздравнадзор , РИА Новости , Санкт-Петербург
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