На Урале вернули в музей похищенный фрагмент челябинского метеорита

Фрагмент челябинского метеорита весом 2,5 килограмма, похищенный в 2017 году из государственного исторического музея "Южный Урал", вернулся в экспозицию, сообщает пресс-служба музея.

По данным УФСБ России по региону, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, отмечало УФСБ

Следственный орган УФСБ по области возбудил уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере".

Центральный райсуд Челябинска в 2018 году приговорил геолога Сергея Колисниченко к 1 году лишения свободы условно за похищение метеорита.

"Похищенный из музея в 2014 году фрагмент метеорита наконец-то вернулся в музей 13 февраля, он занял свое законное место в экспозиции — в одной витрине со своим "старшим братом", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в зале природы и древней истории исторического музея под специальным куполом содержится самый большой фрагмент метеорита весом 505 килограммов.

Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов. -0-