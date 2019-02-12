Мужчина притворился матерью-одиночкой ради мошенничества в интернете

Живущий в Омске волгоградец под видом матери-одиночки Миланы соблазнял пользователей соцсетей ради выманивания денег и предстанет за это перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области

По версии следствия, осенью 2018 года в одной из социальных сетей уроженец Волгоградской области предложил создать семью по меньшей мере трем мужчинам. После этого злоумышленник попросил каждого из них одолжить деньги на воспитание малолетнего ребенка, не имея ни детей, ни намерения возвращать средства.

В сумме обманутые мужчины перечислили «Милане» 46,5 тысячи рублей. Позже злоумышленник был разоблачен, стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», признал вину в полном объеме и уже частично возместил причиненный ущерб.

Сегодня прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по делу волгоградца. Вскоре он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое предусматривает вторая часть статьи 159.3 Уголовного кодекса, лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.