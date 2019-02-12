ФСБ нашла в России новые террористические организации

В настоящее время реестр состоит из 29 группировок. Теперь в него включена организация «Чистопольский Джамаат», признанная в 2017 году Приволжским районным судом как террористическая. Аналогичное решение было принято в 2018-м Московским окружным военным судом в отношении группировки «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в "Исламское государство" »).

11 августа 2016-го сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность интернет-сообщества «Рохнамо», пропагандировавшего идеи террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и собиравшего для нее средства.

У задержанных членов «Рохнамо» изъяли пропагандистские видеоматериалы террористов, экстремистскую литературу, а также три пистолета, четыре гранаты, около 500 граммов пластита, пять тротиловых шашек общей массой в один килограмм. По данным спецслужб, в составе сообщества в России и за рубежом насчитывается более 100 тысяч выходцев из Центральной Азии.