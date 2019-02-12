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ФСБ нашла в России новые террористические организации 

Lenta.ru + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности (ФСБ) расширила список террористических организаций России. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщается на сайте ведомства.
В настоящее время реестр состоит из 29 группировок. Теперь в него включена организация «Чистопольский Джамаат», признанная в 2017 году Приволжским районным судом как террористическая. Аналогичное решение было принято в 2018-м Московским окружным военным судом в отношении группировки «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в "Исламское государство"»).
11 августа 2016-го сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность интернет-сообщества «Рохнамо», пропагандировавшего идеи террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и собиравшего для нее средства.
У задержанных членов «Рохнамо» изъяли пропагандистские видеоматериалы террористов, экстремистскую литературу, а также три пистолета, четыре гранаты, около 500 граммов пластита, пять тротиловых шашек общей массой в один килограмм. По данным спецслужб, в составе сообщества в России и за рубежом насчитывается более 100 тысяч выходцев из Центральной Азии.
Террористическая группировка «Чистопольский джамаат» образовалась в 2007 году в городе Чистополе (республика Татарстан). Ее лидером был «главный муджахед Татарстана» Раис Мингалеев. На счету банды — убийство руководителя учебного отдела Духовного управления мусульман Татарстана Валиуллы Якупова и покушение на муфтия республики Илдуса Файзова, а также обстрел территории завода «Нижнекамскнефтехим» самодельными ракетами.
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Происшествия , ФСБ , Нижнекамскнефтехим , Исламское государство
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