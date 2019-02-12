Участник перестрелки в «Москва-Сити» оказался невиновен

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование сотрудника Росгвардии и двух его товарищей, участвовавших в перестрелке на праздновании дня рождения авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова 17 ноября 2017 года в «Москва-Сити», пишет «Коммерсантъ».

Дело против спецназовца Росгвардии Дмитрия Якобсона, охранника Кирилла Титаренко и его коллеги Платона Койды, скончавшегося от ран, закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В их действиях не оказалось признаков хулиганства и незаконного владения оружием. Сейчас постановление о прекращении дела находится в Генпрокуратуре , которая должна утвердить его.

Адвокат Антон Гостев , защищающий интересы Якобсона, считает, что закрытие дела не связано с решением уволиться из СКР группы следователей, в том числе Левона Агаджаняна, который занимался делом о перестрелке. Юрист полагает, что причины отставки кроются во внутренней ситуации, сложившейся в ведомстве.

8 февраля «Коммерсантъ» сообщил о коллективном заявлении семи следователей московского управления СКР об увольнении по собственному желанию. Они решили уйти со службы после отставки их начальника — руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Дмитрия Павлова и его заместителя.

Заявление пока не подписано, потому оформлено неправильно: сотрудники не могут увольняться коллективно.

Центральный аппарат СКР разбирается в ситуации, сложившейся в московском подразделении.

Следователь Левон Агаджанян в августе 2018 года предъявил обвинения в хулиганстве спецназовцу Якобсону, находящему в больнице после ран, полученных в перестрелке. Он отказался признавать вину и давать показания, сославшись на плохое самочувствие.

Позиция следствия кардинально изменилась: ранее по этому делу были арестованы охранники бывшего акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, которые, как считали в СК, спровоцировали перестрелку с телохранителями именинника Павлова, среди которых был Якобсон, Титаренко и Койда.

Конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В результате перестрелки было задержано более 30 человек, 10 обратились за медицинской помощью.