Драка контролеров с пассажиром в подмосковной электричке попала на видео

В подмосковной электричке контролеры подрались с пассажиром. По словам очевидцев, мужчина пытался проехать без билета, и в тамбуре началась драка.

Инцидент произошел в электричке Казанского направления. Видео с места происшествия появилось в Сети

«Мужика в тамбуре избивают, … Идиоты! Вытащите этого мужика!» — произносит автор ролика.

На другой записи контролер толкает мужчину. Пассажир пытается остановить контролера: «Куртку порвете — будут проблемы». «Сколько вы будете нервы трепать?» — отвечает тот.

Позже один из контролеров объяснил, что «заяц» якобы портил имущество. «Все равно вы не должны физическую силу применять», — отчитывают сотрудника другие пассажиры.

В декабре пассажиры сняли на видео драку в электричке Алексадров-Москва. Контролер избил мужчину за то, что у него не было билета.