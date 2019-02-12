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Драка контролеров с пассажиром в подмосковной электричке попала на видео 

Ридус + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: кадр из видео
В подмосковной электричке контролеры подрались с пассажиром. По словам очевидцев, мужчина пытался проехать без билета, и в тамбуре началась драка.
Инцидент произошел в электричке Казанского направления. Видео с места происшествия появилось в Сети.
«Мужика в тамбуре избивают, … Идиоты! Вытащите этого мужика!» — произносит автор ролика.
На другой записи контролер толкает мужчину. Пассажир пытается остановить контролера: «Куртку порвете — будут проблемы». «Сколько вы будете нервы трепать?» — отвечает тот.
Позже один из контролеров объяснил, что «заяц» якобы портил имущество. «Все равно вы не должны физическую силу применять», — отчитывают сотрудника другие пассажиры.
В декабре пассажиры сняли на видео драку в электричке Алексадров-Москва. Контролер избил мужчину за то, что у него не было билета.
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