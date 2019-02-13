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В Петербурге женщину ударили ножом из-за удаления из родительского чата 

РИА Новости + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительница Петербурга получила резаные раны в результате конфликта с другой женщиной в детском саду, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального ГУМВД.
"Сообщение поступило 5 февраля. Полицейские выехали, зафиксировали конфликт между двумя женщинами, в результате которого одна женщина нанесла другой резаные раны. Ведется проверка", — сказал собеседник агентства.
Как сообщает "Пятый канал", конфликт между жительницей Петербурга и приехавшей с Украины женщиной возник из-за того, что одна удалила другую из чата родителей воспитанников детсада. По словам потерпевшей, которая получила восемь ранений головы и была госпитализирована в Мариинскую больницу, женщина набросилась на нее с ножом в детском саду, добавляет издание.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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