В Петербурге женщину ударили ножом из-за удаления из родительского чата

Жительница Петербурга получила резаные раны в результате конфликта с другой женщиной в детском саду, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального ГУМВД

"Сообщение поступило 5 февраля. Полицейские выехали, зафиксировали конфликт между двумя женщинами, в результате которого одна женщина нанесла другой резаные раны. Ведется проверка", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает "Пятый канал", конфликт между жительницей Петербурга и приехавшей с Украины женщиной возник из-за того, что одна удалила другую из чата родителей воспитанников детсада. По словам потерпевшей, которая получила восемь ранений головы и была госпитализирована в Мариинскую больницу, женщина набросилась на нее с ножом в детском саду, добавляет издание.