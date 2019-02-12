Десятки домов в Самаре остались без отопления

Авария на трубопроводе оставила без теплоснабжения 24 дома, а также детсады и учебные заведения в Октябрьском районе Самары . Об этом сообщил первый замглавы города Владимир Василенко.

«В связи с повреждением на трубопроводе на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина (диаметр 500 мм) в настоящее время отключено 24 многоквартирных дома, два детских сада, два учебных заведения», — написал Василенко в Twitter.

Также он отметил, что отопление планируется вернуть в течение шести-семи часов.

Температура воздуха в Самаре в настоящее время составляет 17 градусов мороза.

Как писал News.ru, в январе в Самаре больше суток в некоторых домах не было отопления. При минимальной температуре -25,8 °С без тепла в квартирах тогда остались 62 тысячи человек.