Авария на трубопроводе оставила без теплоснабжения 24 дома, а также детсады и учебные заведения в Октябрьском районе Самары. Об этом сообщил первый замглавы города Владимир Василенко.
«В связи с повреждением на трубопроводе на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина (диаметр 500 мм) в настоящее время отключено 24 многоквартирных дома, два детских сада, два учебных заведения», — написал Василенко в Twitter.
Также он отметил, что отопление планируется вернуть в течение шести-семи часов.
Температура воздуха в Самаре в настоящее время составляет 17 градусов мороза.
Как писал News.ru, в январе в Самаре больше суток в некоторых домах не было отопления. При минимальной температуре -25,8 °С без тепла в квартирах тогда остались 62 тысячи человек.