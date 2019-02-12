Солдат-срочник умер в госпитале из-за запущенной пневмонии

Солдат заболел после участия в лыжной гонке, проходившей в воинской части в Челябинской области . Врачи медсанчасти поставили ему диагноз «бронхит» и пытались лечить в течение двух недель.

После этого солдата перевели в Челябинский военный госпиталь, а оттуда — в столицу. В госпитале имени Вишневского военнослужащий впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

По словам матери солдата, ей долгое время не сообщали о его здоровье, а связаться с ним она могла только через официальные запросы. Женщина уверена, что её сын погиб из-за халатности сотрудников воинской части. Мать военнослужащего намерена наказать виновных в его смерти. Она написала заявление в прокуратуру и наняла адвоката, сообщает «URA.RU».

Ранее News.ru писал о гибели российского военнослужащего в Чечне. Инцидент произошёл во время учебных стрельб — старший сержант получил ранение в шею. Его срочно доставили в госпиталь, но медикам не удалось спасти солдату жизнь.