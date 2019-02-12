В Краснодаре отправили в отставку военного судью, сбившего спортсменку

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, предположительно сбившего спортсменку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

"Высшая квалификационная коллегия судей России 4 февраля решила прекратить полномочия судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова в связи с уходом в отставку", — сказала она.

В середине января на Youtube появилось видео с судьей Крикоровым, который требует от очевидца, мешающего ему уехать с места ДТП, назвать фамилию, а также угрожает "арестовать за нападение". В комментариях к ролику автор указывает, что Крикоров, который якобы сбил девушку на пешеходном переходе, пытается "замять дело", пользуясь своим положением. Пострадавшей оказалась чемпионка Краснодарского края по тхэквондо Виктория Зверева.

После того как об инциденте стало широко известно в СМИ, на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда появилось сообщение об отставке судьи Крикорова. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил аппарату Главного военного следственного управления ведомства провести тщательную и всестороннюю проверку данных о ДТП, поставив ее результаты на контроль. В середине января прокуратура Кубани заявляла, что направит в Генпрокуратуру РФ административный материал по ДТП с военным судьей.

По информации матери спортсменки, 28 января 2019 года следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, определив, что Зверевой был причинен вред средней тяжести, что является предметом административного производства.