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Женщина устроила погром из-за пирожков с говядиной 

Рамблер 12 февраля 2019
Жительница Нью-Йорка разгневалась, когда узнала, что в ресторане нет пирожков с говядиной. По словам сотрудника ямайского ресторана в Бронксе, дама подошла к прилавку и попросила пирожок с говядиной. Сотрудник ответил, что пирожки только что закончились, и это сообщение разозлило покупательницу. Сначала она поспорила с продавцом и высказала свои претензии, а после перешла к более активным действиям: девушка выбежала из магазина и вернулась через несколько секунд с бейсбольной битой. Она шесть раз ударила по стеклянной витрине, расколотив ей. Сейчас буйную любительницу пирожков с говядиной разыскивает полиция.
Происшествия , Видео , Криминал , Нью-Йорк
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