Женщина устроила погром из-за пирожков с говядиной 

Жительница Нью-Йорка разгневалась, когда узнала, что в ресторане нет пирожков с говядиной. По словам сотрудника ямайского ресторана в Бронксе, дама подошла к прилавку и попросила пирожок с говядиной. Сотрудник ответил, что пирожки только что закончились, и это сообщение разозлило покупательницу. Сначала она поспорила с продавцом и высказала свои претензии, а после перешла к более активным действиям: девушка выбежала из магазина и вернулась через несколько секунд с бейсбольной битой. Она шесть раз ударила по стеклянной витрине, расколотив ей. Сейчас буйную любительницу пирожков с говядиной разыскивает полиция.