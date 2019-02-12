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Люди упали с трапа при посадке в самолет 

Рамблер 12 февраля 2019
Чрезвычайное происшествие в аэропорту Барнаула: при посадке на борт самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» несколько человек упали с трапа непосредственно при входе в салон лайнера. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. При падении пострадало шесть человек: двоих отправили в больницу, ещё четверо отделались ушибами. В аэропорту подтвердили факт падения людей, но причину не разъяснили. Предположительно, трап имел незаметный дефект, который невозможно было выявить во время предполётного технического осмотра. Менеджер аэропорта также сообщила, что рейс вылетел из аэропорта Барнаула.
Происшествия , Видео , Общество , Уральские авиалинии , Барнаул
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